Digimarc stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digimarc hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Digimarc -0,550 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at