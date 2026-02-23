Diginex Aktie

Diginex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PU6 / ISIN: KYG286871044

Strategische Allianz 23.02.2026 14:08:35

Diginex-Aktie mit Kursrutsch nach Höhenflug: Partnerschaft und Fusionspläne reichen Anlegern nicht aus

Die Vertriebskooperation mit Resulticks soll das Wachstum von Diginex forcieren. Daneben wurden wesentliche Bedingungen für einen möglichen Zusammenschluss festgeschrieben.

• Abschluss weitreichender Vereinbarung mit Resulticks zur gemeinsamen Vermarktung
• Geplanter Umsatz von 40 Millionen US-Dollar über vier Jahre und Beschleunigung der globalen Präsenz
• Einigung über Eckpunkte für möglichen Zusammenschluss

Globale Expansion durch gebündelte Expertise

Der ESG-Datenspezialist Diginex Limited setzt auf eine engere Verzahnung mit dem KI-Unternehmen Resulticks, um seine Plattformen weltweit zu etablieren. Die Kooperation zielt auf einen Gesamtumsatz von 40 Millionen US-Dollar innerhalb der kommenden vier Jahre ab. Durch die Einbindung der ESG-Tools in die Analyse-Systeme von Resulticks sollen Nachhaltigkeitsdaten direkt für geschäftliche Entscheidungen nutzbar gemacht werden.

Dabei nutzt Diginex vor allem die bestehende Infrastruktur des Partners in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten, Indien, dem Nahen Osten und Südostasien. Zielbranchen sind insbesondere der Finanzsektor und der Einzelhandel, die vor zunehmenden regulatorischen Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen.

Finanzielle Restrukturierung und Fusionspläne

Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist die Neuregelung einer bestehenden Forderung über 8 Millionen US-Dollar. Resulticks wird diese Summe in vier Teilbeträgen bis zum Herbst 2026 an Diginex leisten, was die finanzielle Planbarkeit erhöht. Laut Diginex-Gründer Miles Pelham ermöglicht dieser Vertrag eine signifikante Steigerung des Unternehmenswertes ohne hohe Zusatzinvestitionen.

Parallel dazu rückt eine mögliche Fusion der beiden Partner in greifbare Nähe. Die grundlegenden Bedingungen für eine Transaktion wurden bereits einvernehmlich festgelegt. Um eine Verwässerung der Anteile für die aktuellen Aktionäre zu vermeiden, werden derzeit Gespräche mit Kreditgebern über eine entsprechende Finanzierung geführt. Ob der Zusammenschluss letztlich vollzogen wird, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch offen.

Diginex-Aktie im Fokus

Die Ankündigungen von vergangenem Donnerstag lösten an der Börse eine positive Reaktion aus. An der NASDAQ verzeichnete das Wertpapier von Diginex am Donnerstag ein deutliches Plus von über 13 Prozent und schloss bei 0,85 US-Dollar. Dieser Aufwärtstrend setzte sich am Freitag zunächst fort, im Verlauf drehten die Anteilsscheine jedoch ins Minus und beendeten die Sitzung 3,28 Prozent tiefer bei 0,8221 US-Dollar. Am Montag dürften sich die Verluste fortsetzen: Im vorbörslichen Handel notiert die Aktie zeitweise 2,7 Prozent im Minus bei 0,79 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TZIDO SUN / Shutterstock.com

