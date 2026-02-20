Diginex Aktie

Diginex

WKN DE: A40PU6 / ISIN: KYG286871044

Strategische Allianz 20.02.2026 15:43:32

Diginex-Aktie nach Vereinbarung mit Resulticks gefragt: Das sind die Eckpunkte zur möglichen Fusion

Diginex-Aktie nach Vereinbarung mit Resulticks gefragt: Das sind die Eckpunkte zur möglichen Fusion

Durch eine neue Vertriebspartnerschaft mit Resulticks will Diginex weiter wachsen. Gleichzeitig rückt eine potenzielle Fusion der beiden Unternehmen näher.

• Vertriebsvereinbarung mit Resulticks abgeschlossen
• Deutliche Beschleunigung der globalen Expansion erwartet
• Bedingungen für potenziellen Zusammenschluss beider Firmen vereinbart

Der Nachhaltigkeitsspezialist Diginex Limited hat eine weitreichende Vertriebsvereinbarung mit dem KI-Spezialisten Resulticks abgeschlossen. Die Kooperation ist auf einen kumulierten Umsatz von 40 Millionen US-Dollar innerhalb der nächsten vier Jahre ausgelegt. Diginex verspricht sich davon eine deutliche Beschleunigung der globalen Expansion sowie den Aufbau stabiler, wiederkehrender Einnahmequellen in einem regulatorisch immer anspruchsvolleren Marktumfeld für ESG-Daten (Environmental, Social, Governance).

Globale Expansion durch gebündelte Expertise

Im Zentrum der Vereinbarung steht der aktive Vertrieb der Diginex-Plattformen für Nachhaltigkeit durch Resulticks. Dabei profitiert Diginex von der starken Marktpräsenz des Partners in den USA, Südostasien, Indien und dem Nahen Osten. Ziel ist es, ESG-Compliance-Tools direkt in die Kundenbindungssysteme von Unternehmen aus Branchen wie dem Einzelhandel oder dem Finanzsektor zu integrieren. Durch die Verschmelzung der ESG-Datenplattformen mit der KI-gesteuerten Analyse-Engine von Resulticks sollen Nachhaltigkeitsinformationen künftig direkt in messbare Geschäftsaktivierungen umgewandelt werden können.

Finanzielle Restrukturierung und Fusionspläne

Im Zuge der intensivierten Partnerschaft wurde auch eine bestehende Finanzierung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar neu geordnet. Resulticks wird diesen Betrag nun in vier Tranchen bis September 2026 an Diginex zurückzahlen, was für finanzielle Klarheit und Stabilität zwischen den Parteien sorgt. Miles Pelham, Gründer von Diginex, bezeichnete den Vertrag als Meilenstein, der das Potenzial habe, den Unternehmenswert ohne nennenswerte Mehrkosten erheblich zu steigern.

Gleichzeitig konkretisieren sich die Pläne für einen Zusammenschluss beider Unternehmen. Diginex bestätigte, dass die Eckpunkte für eine potenzielle Fusion bereits vereinbart wurden. Aktuell laufen Verhandlungen mit Kreditgebern über eine Finanzierung, die das Eigenkapital der Aktionäre nicht verwässern soll, um die Transaktion zum Abschluss zu bringen. Eine finale Garantie für den Vollzug der Fusion gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht.

Diginex-Aktie im Fokus

Die Diginex-Aktie profitierte am Donnerstag kräftig und legte an der NASDAQ letztlich um 13,33 Prozent auf 0,85 US-Dollar zu. Am Freitag klettert das Papier im Handel zeitweise um weitere 2,36 Prozent auf 0,87 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deemerwha studio / Shutterstock.com





