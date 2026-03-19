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19.03.2026 06:31:28

DigiPlus Interactive öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DigiPlus Interactive gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,55 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DigiPlus Interactive 0,870 PHP je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 17,30 Milliarden PHP, gegenüber 23,66 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,89 Prozent präsentiert.

DigiPlus Interactive hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,76 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,85 PHP je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 84,20 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 75,22 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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