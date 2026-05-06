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06.05.2026 06:31:29
DigiPlus Interactive: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
DigiPlus Interactive lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 PHP gegenüber 0,950 PHP im Vorjahresquartal.
DigiPlus Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,24 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,06 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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