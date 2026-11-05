Digital Adventure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Digital Adventure veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,49 JPY gegenüber 0,830 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,57 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at