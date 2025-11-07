Digital Adventure verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Digital Adventure hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 JPY gegenüber 0,190 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digital Adventure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at