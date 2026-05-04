Digital Adventure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Digital Adventure hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Digital Adventure 0,360 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,20 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at