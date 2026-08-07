Digital Adventure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Digital Adventure veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Adventure noch ein Gewinn pro Aktie von 2,79 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at