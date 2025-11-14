Digital Ally hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Digital Ally lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,59 USD gegenüber -1820,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digital Ally im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at