Digital Ally öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Digital Ally präsentierte in der am 02.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,670 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,9 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -9,220 USD. Im Vorjahr waren -8,500 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 28,25 Millionen USD, gegenüber 37,01 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 23,67 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 8,760 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 30,80 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at