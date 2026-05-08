Digital Arts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digital Arts hat am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 81,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 73,90 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 3,00 Milliarden JPY gegenüber 2,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 253,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 232,79 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Digital Arts in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,98 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at