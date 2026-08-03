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03.08.2026 06:31:29
Digital Arts gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Digital Arts äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 53,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Digital Arts 40,97 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 2,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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