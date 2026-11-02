Digital Arts stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Digital Arts hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 89,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Digital Arts 62,86 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at