02.02.2026 06:31:29
Digital Arts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Digital Arts stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 68,10 JPY gegenüber 55,48 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Milliarden JPY ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
