Digital Asset Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Digital Asset Acquisition A hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Digital Asset Acquisition A ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at