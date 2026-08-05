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05.08.2026 06:31:29
Digital Asset Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Digital Asset Acquisition A hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Digital Asset Acquisition A ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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