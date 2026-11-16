Digital Asset Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digital Asset Acquisition A hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Digital Asset Acquisition A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at