01.12.2025 06:31:29
Digital Brand Media Marketing Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Digital Brand Media Marketing Group lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Digital Brand Media Marketing Group im vergangenen Geschäftsjahr 0,14 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Digital Brand Media Marketing Group 0,24 Millionen USD umsetzen können.
