16.01.2026 06:31:29
Digital Brand Media Marketing Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Digital Brand Media Marketing Group stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
