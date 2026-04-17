Digital Brand Media Marketing Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Digital Brand Media Marketing Group lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,33 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at