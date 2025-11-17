Digital Brands Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Digital Brands Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -81,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Digital Brands Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at