Digital Brands Group hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -20,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Brands Group ein EPS von -47,200 USD in den Büchern gestanden.

Digital Brands Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at