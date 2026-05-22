Digital Brands Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Digital Brands Group hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,920 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Digital Brands Group 1,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at