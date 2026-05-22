|
22.05.2026 06:31:29
Digital Brands Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Digital Brands Group hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,920 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Digital Brands Group 1,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!