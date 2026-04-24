Digital Core REIT Registered Unit Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Digital Core REIT Registered Unit Reg S präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,23 Prozent auf 44,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 44,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at