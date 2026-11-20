Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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20.11.2026 10:00:54
Digital Economy Award: Viel Innovation, heftige Kritik an der Finma
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Was haben UBS-Chef Sergio Ermotti, Stablecoins, glückliche Gewinner und eine unter Beschuss stehende Finma miteinander zu tun? Sie standen gestern im Fokus des 20. Digital Economy Awards in Zürich.
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