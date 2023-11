Digital Garage präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Digital Garage präsentierte in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,22 JPY. Im Vorjahresviertel waren -250,640 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 389,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -3 170,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,18 Milliarden JPY ausgewiesen.

