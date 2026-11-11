Digital Garage präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digital Garage hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Digital Garage hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 42,90 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54,83 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at