|
12.06.2026 06:31:29
DIGITAL GRID gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DIGITAL GRID präsentierte in der am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.
DIGITAL GRID hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: Asiens Börsen klettern
Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.