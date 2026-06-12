DIGITAL GRID gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DIGITAL GRID präsentierte in der am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

DIGITAL GRID hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at