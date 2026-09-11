DIGITAL GRID hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DIGITAL GRID äußerte sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

DIGITAL GRID hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,94 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,28 Prozent auf 2,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 50,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 51,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at