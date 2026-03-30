Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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30.03.2026 08:47:00
Digital Health: Diskussion um Epic Systems, offene Plattformen und weitere Wege
US-Anbieter monolithischer Software wie Epic Systems in Krankenhäusern gefährden die digitale Souveränität und drohen, zur Kostenfalle zu werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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