Digital Health Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digital Health Acquisition hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Digital Health Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,240 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Digital Health Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at