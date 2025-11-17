|
Digital Health Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Digital Health Acquisition hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Digital Health Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
