Digital Health Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Digital Health Acquisition ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digital Health Acquisition die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Health Acquisition ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Digital Health Acquisition 3,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at