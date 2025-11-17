|
Digital Health Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Digital Health Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Digital Health Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,430 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Digital Health Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 4,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,81 Prozent gesteigert.
