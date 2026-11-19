Digital Health Acquisition hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Digital Health Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,88 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 62,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at