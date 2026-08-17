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17.08.2026 06:31:29
Digital Identity legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Digital Identity hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 16,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -4,380 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 3,76 Milliarden JPY gegenüber 3,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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