Digital Identity stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Digital Identity hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,79 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digital Identity in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at