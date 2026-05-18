Digital Information Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Digital Information Technologies hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 19,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Digital Information Technologies 20,33 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at