Digital Information Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Digital Information Technologies hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 31,81 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Digital Information Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,63 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at