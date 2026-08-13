Digital Information Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Digital Information Technologies hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,49 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Digital Information Technologies 17,27 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 71,06 JPY beziffert, während im Vorjahr 73,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 24,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at