Digital Information Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Digital Information Technologies hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,91 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digital Information Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at