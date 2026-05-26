Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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26.05.2026 11:18:00
Digital Markets Act: Brüssel angeblich kurz vor Rekordstrafe gegen Google
Die EU-Kommission wirft Google vor, in den Suchergebnissen eigene Dienste unangemessen zu bevorzugen. Laut dem Handelsblatt steht nun eine Rekordstrafe bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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