Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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04.06.2026 17:56:00
Digital Markets Act: Teilerfolg für Meta vor dem EU-Gericht
Das Gericht der EU kippt die Einstufung des Marketplace von Meta als Torwächter, bestätigt den Status und die Wettbewerbsauflagen aber für Facebooks Messenger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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