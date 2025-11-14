Digital Media Professionals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digital Media Professionals ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digital Media Professionals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -23,24 JPY. Ein Jahr zuvor waren 19,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digital Media Professionals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 499,9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 795,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

