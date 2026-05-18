Digital Media Professionals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Digital Media Professionals hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,94 Prozent auf 775,6 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 870,9 Millionen JPY gelegen.

Digital Media Professionals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 104,280 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 49,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,43 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 20,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Digital Media Professionals 3,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at