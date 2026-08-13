Digital Media Professionals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Digital Media Professionals veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 37,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Digital Media Professionals ein Ergebnis je Aktie von -76,480 JPY vermeldet.

Beim Umsatz wurden 425,4 Millionen JPY gegenüber 402,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at