Digital Power Communications präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Power Communications ein EPS von 97,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,79 Prozent zurück. Hier wurden 15,28 Milliarden KRW gegenüber 16,57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at