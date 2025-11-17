Digital Power Communications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Digital Power Communications ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digital Power Communications die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 97,00 KRW, nach 143,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 16,57 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,52 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at