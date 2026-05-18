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18.05.2026 06:31:29
Digital Power Communications präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Digital Power Communications äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 101,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Digital Power Communications -122,000 KRW je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digital Power Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,28 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 16,22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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