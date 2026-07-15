Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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15.07.2026 18:42:34
Digital Realty Trust vs. Equinix: Which Real Estate Stock Is a Better Buy in 2026?
As data processing needs accelerate in 2026, many investors are deciding whether Digital Realty Trust (NYSE:DLR) or Equinix (NASDAQ:EQIX) is the better buy for long-term growth in the technology infrastructure space.Digital Realty Trust provides massive data center solutions primarily for cloud and information technology service providers. Equinix operates a vast ecosystem that prioritizes interconnection, enabling more than 10,500 customers to connect their networks. Both companies operate as Real Estate Investment Trusts, offering exposure to essential technology through physical property ownership.Digital Realty Trust sells colocation and interconnection solutions to a global customer base spanning finance, healthcare, and energy. It operates 309 data centers and recently expanded by acquiring a majority stake in several large data centers in Northern Virginia. To capitalize on its expanding development pipeline, the company recently completed a 12.3 million share secondary equity offering and acquired 1,440 acres near Kansas City.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Digital Realty Trust Inc.
|151,80
|-1,01%
|Realty Income Corp.
|57,40
|3,99%
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